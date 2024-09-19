25 злотых 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7245 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

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