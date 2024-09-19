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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1818 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1818 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 19,2 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 54,627

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7245 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3618 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4508 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Tosunidis Coin House - December 15, 2022
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 15 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Александр - July 15, 2020
Польша 25 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1818 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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