Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 19,2 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 54,627
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7245 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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