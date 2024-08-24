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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1818 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1818 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1818 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 157,409

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1818 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3112 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1857 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 3 гроша 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 гроша 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 3 гроша 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1818 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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