Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1818 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 157,409
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1818 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
3189 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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