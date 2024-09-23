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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 402,504

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 550 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1828 FH на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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