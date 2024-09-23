5 грошей 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1603 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 550 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

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