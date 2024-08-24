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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 злотых 1828 FH
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 грошей 1828 FH
Средняя цена 200 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 злотый 1828 FH
Средняя цена 370 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 злотых 1828 FH
Средняя цена 390 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5 грошей 1828 FH
Средняя цена 170 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1828 FH
Средняя цена 45 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
3 гроша 1828 FH Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1828 FH
Средняя цена 110 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 грош 1828 FH Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
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