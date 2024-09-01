Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1828 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1828 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,158,774

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1828 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Cieszyńskie CN (3)
  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (5)
  • GGN (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (7)
  • Numimarket (5)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (6)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Знак - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1828 FH на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1828 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск