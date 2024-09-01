Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1828 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,158,774
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1828 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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