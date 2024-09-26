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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 91,507

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 975 PLN
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1828 FH на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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