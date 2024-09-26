1 злотый 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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