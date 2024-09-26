Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1828 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 91,507
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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