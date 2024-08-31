1 грош 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1828 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (3) AU (4) XF (12) VF (16) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) AU55 (2) AU53 (1) VF35 (1) PF65 (2) BN (4) Сервис NGC (3) ННР (1)

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