Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1828 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,189,568
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1828 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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