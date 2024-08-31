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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1828 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1828 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,189,568

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1828 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1828 FH на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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