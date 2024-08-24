Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1828 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 119,232
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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