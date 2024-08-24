2 злотых 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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