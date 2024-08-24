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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 119,232

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (4)
  • Wu-eL (1)
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 2 злотых 1828 FH на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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