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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1828 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 528,691

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Знак - January 26, 2024
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 10 грошей 1828 FH на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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