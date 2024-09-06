Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1828 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 528,691
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
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Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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