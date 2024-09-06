10 грошей 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1828 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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