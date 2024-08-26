1 грош 1828 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1828 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 20 мая 1995.

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