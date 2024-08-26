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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1828 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1828 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1828 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1828 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200 PLN. Торги состоялись 20 мая 1995.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность UNC
Цена
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