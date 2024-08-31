Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1828 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1828 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2004.
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