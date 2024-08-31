25 злотых 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1828 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 120000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

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