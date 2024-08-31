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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1828 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1828 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1828 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 241

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1828 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 120000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
28954 $
Цена в валюте аукциона 120000 PLN
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
8955 $
Цена в валюте аукциона 32500 PLN
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Александр - September 23, 2011
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU55
Цена
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Heritage - September 21, 2008
Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность AU
Цена
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1828 FH на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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