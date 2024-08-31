Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1828 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 241
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1828 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 120000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
28954 $
Цена в валюте аукциона 120000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
8955 $
Цена в валюте аукциона 32500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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