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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1820 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1820 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1820 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,481,037

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1820 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 5 грошей 1820 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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