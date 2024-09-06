5 грошей 1822 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WDA - MiM за 725 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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