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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1822 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1822 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1822 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,281,611

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WDA - MiM за 725 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша 5 грошей 1822 IB на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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