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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1822 IB Малая голова
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
25 злотых 1822 IB Малая голова
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1822 IB Малая голова
Средняя цена 150 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
10 злотых 1822 IB
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
10 грошей 1822 IB
Средняя цена 25 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 злотых 1822 IB Малая голова
Средняя цена 590 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
5 грошей 1822 IB
Средняя цена 50 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1822 IB Длинный хвост
Средняя цена 250 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1822 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 65 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 грош 1822 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 500 $
Продажи
0 7
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