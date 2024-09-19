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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Stary Sklep за 6000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1822 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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