Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Stary Sklep за 6000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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