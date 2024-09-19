1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Stary Sklep за 6000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

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