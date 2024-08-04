Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1822 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,237,823
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3050 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
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Дата 10 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
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Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
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Где продать?
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