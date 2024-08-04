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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1822 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1822 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1822 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,237,823

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3050 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1822 IB на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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