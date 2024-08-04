10 грошей 1822 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3050 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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