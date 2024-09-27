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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1822 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1822 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1822 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 1 грош 1822 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 1 грош 1822 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность F
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 1 грош 1822 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 грош 1822 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1822 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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