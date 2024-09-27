Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1822 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.
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