1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2900 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

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