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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,720,702

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2900 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Numision (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU55 BN
Цена
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Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 1 грош 1822 IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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