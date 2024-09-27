Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1822 года IB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,720,702
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1822 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2900 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Знак (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU55 BN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 грош 1822 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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