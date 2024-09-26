Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,6 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,610
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 145000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
11045 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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