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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1822 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1822 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,6 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,610

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 145000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
11045 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
6446 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1822 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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