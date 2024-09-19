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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1822 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1822 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 93,025

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WDA - MiM за 6000 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Польша 2 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1822 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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