Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 93,025
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WDA - MiM за 6000 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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