10 злотых 1822 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1200000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

Сохранность UNC (13) AU (11) XF (44) VF (37) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (6) MS61 (5) AU58 (2) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (6) VF35 (1) DETAILS (4) PL (1) Сервис NGC (16) PCGS (6) RNGA (2)

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