Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1822 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 233
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1200000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3236 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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