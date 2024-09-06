Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1822 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 злотых 1822 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 злотых 1822 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 39,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 233

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1822 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1200000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • AURORA (2)
  • Cayón (1)
  • Felzmann (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Heritage (6)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (3)
  • Künker (8)
  • MARCINIAK (11)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (5)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (4)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (31)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3652 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3236 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Александр - November 23, 2022
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Александр - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Stack's - January 15, 2022
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 злотых 1822 IB на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1822 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск