Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 злотых 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,124
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- WCN (1)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
16782 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
16236 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 25 злотых 1822 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск