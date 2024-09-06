25 злотых 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

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