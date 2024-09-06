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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 злотых 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 25 злотых 1822 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 25 злотых 1822 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,124

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 злотых 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 100000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
16782 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
16236 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность VF
Цена
Польша 25 злотых 1822 IB "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1822 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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