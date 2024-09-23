1 злотый 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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