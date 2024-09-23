Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 286,673
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 10 декабря 2021
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Дата 23 октября 2021
Сохранность F
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Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 18 июня 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2021
Сохранность F
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Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
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