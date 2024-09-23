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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1822 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1822 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1822 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 286,673

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1822 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Польша 1 злотый 1822 IB "Малая голова" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

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