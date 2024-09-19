Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1827 года IB (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,904,020
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5515 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 450 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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