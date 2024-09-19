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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1827 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1827 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1827 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,904,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5515 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 450 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Знак (1)
Польша 5 грошей 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1827 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 5 грошей 1827 IB на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1827 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша 5 грошей 1827 IB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 5 грошей 1827 IB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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