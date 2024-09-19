5 грошей 1827 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1827 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5515 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 450 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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