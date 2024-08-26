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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 571,205

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 5 грошей 1830 FH на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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