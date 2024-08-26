Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1830 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 571,205
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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