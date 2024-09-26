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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1830 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 грошей 1830 FH
Средняя цена 170 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 грошей 1830 KG
Средняя цена 190 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
5 злотых 1830 FH
Средняя цена 290 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 злотых 1830 KG
Средняя цена 390 $
Продажи
0 233
Аверс
Реверс
1 злотый 1830 FH
Средняя цена 200 $
Продажи
0 188
Аверс
Реверс
2 злотых 1830 FH
Средняя цена 240 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
5 грошей 1830 FH
Средняя цена 240 $
Продажи
0 21

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1830 FH
Средняя цена 90 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
3 гроша 1830 FH Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 гроша 1830 KG
Средняя цена 610 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 грош 1830 FH
Средняя цена 75 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 грош 1830 FH Новодел
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 грош 1830 KG
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1830 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
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