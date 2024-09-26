Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1830 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (233) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1830 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2018.
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