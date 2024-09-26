5 злотых 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1830 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2018.

Сохранность UNC (10) AU (18) XF (67) VF (92) F (22) VG (1) G (1) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (10) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (1) VF20 (4) F15 (1) F12 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (9) ICG (1) PCGS (1) GCN (1)

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