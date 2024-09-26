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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1830 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1830 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (233) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1830 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 5 злотых 1830 KG на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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