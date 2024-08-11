Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1830 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 286,789
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5706 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 октября 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Где продать?
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