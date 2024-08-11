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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 286,789

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5706 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Александр - October 17, 2018
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность F12 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Александр - August 29, 2018
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF40
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Александр - November 22, 2017
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - October 5, 2017
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - October 5, 2017
Продавец Heritage
Дата 5 октября 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - March 30, 2017
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - March 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша 5 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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