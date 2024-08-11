5 злотых 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5706 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (8) VF (12) F (5) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (2) F12 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (5) ICG (1)

Продавец Все фирмы

GGN (3)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (6)

Künker (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

SINCONA (1)

WCN (5)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (3)

Александр (3)

Имперская монета (1)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (1)