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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 355,936

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6600 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2 злотых 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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