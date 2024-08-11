Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1830 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,568,652
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5138 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
Сохранность
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