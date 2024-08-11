Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1830 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1830 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,568,652

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5138 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VG
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 1 грош 1830 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1830 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 1 грош 1830 KG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1830 KG на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1830 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск