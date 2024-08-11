1 грош 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5138 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

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