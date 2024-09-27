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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1830 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1830 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 891,099

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1830 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4600 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша 3 гроша 1830 FH на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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