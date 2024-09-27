Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1830 года FH (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1830 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4600 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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