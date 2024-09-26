Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1830 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 145,249
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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