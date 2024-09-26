10 грошей 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность UNC (1) XF (2) VF (9) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (2)