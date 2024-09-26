Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 145,249

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1830 FH на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1830 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск