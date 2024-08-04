Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1830 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- Wójcicki (4)
- Wu-eL (1)
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск