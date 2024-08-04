Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1830 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1830 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1830 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1830 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск