3 гроша 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1830 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

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