Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1830 года KG (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1830 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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