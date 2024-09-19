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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1830 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1830 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 891,099

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1830 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе WDA - MiM за 4200 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
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  • WDA - MiM (4)
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность F
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 3 гроша 1830 KG на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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