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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1830 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1830 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 145,249

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1830 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе WDA - MiM за 6400 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
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Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 грошей 1830 KG на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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