Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1830 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 145,249
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1830 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе WDA - MiM за 6400 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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