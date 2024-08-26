10 грошей 1830 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1830 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе WDA - MiM за 6400 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность UNC (9) AU (12) XF (22) VF (17) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (2) DETAILS (5) Сервис PCGS (8) NGC (7)

Продавец Все фирмы

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (1)

COINSNET (1)

Hermes Auctions (1)

MARCINIAK (10)

Niemczyk (8)

Numimarket (6)

Rare Coins (4)

Rzeszowski DA (1)

Stare Monety (1)

WCN (8)

WDA - MiM (15)

Wójcicki (3)

Знак (1)

Монеты и Медали (2)