Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1830 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,568,652
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе WDA - MiM за 5400 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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