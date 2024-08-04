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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1830 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1830 года FH - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,568,652

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе WDA - MiM за 5400 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Знак - April 26, 2024
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1830 FH на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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