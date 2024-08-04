1 грош 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1830 года со знаком FH. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе WDA - MiM за 5400 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

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