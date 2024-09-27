3 гроша 1830 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1830 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1533 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

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