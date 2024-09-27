Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1830 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1830 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1533 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
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