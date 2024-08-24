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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1830 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1830 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 611,119

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5345 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1830 FH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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