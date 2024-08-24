Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1830 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 611,119
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1830 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5345 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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