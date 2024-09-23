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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1830 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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