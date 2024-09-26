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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1819 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1819 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1819 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,531,568

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1819 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 5 грошей 1819 IB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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