5 грошей 1819 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1819 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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