Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1819 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,531,568
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1819 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (7)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- MARCINIAK (7)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numimarket (6)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (1)
- Numision (1)
- Rare Coins (1)
- Rzeszowski DA (9)
- Stare Monety (5)
- WCN (5)
- WDA - MiM (11)
- Wójcicki (6)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск