Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1819 IB Большая голова
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
50 злотых 1819 IB Малая голова
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
25 злотых 1819 IB Большая голова
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 59

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1819 IB Большая голова
Средняя цена 350 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 злотых 1819 IB Большая голова
Средняя цена 150 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2 злотых 1819 IB Малая голова
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 грошей 1819 IB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 72

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1819 IB
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 гроша 1819 IB Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1819 IB Длинный хвост
Средняя цена 180 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 грош 1819 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1819 IB Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск