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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1819 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1819 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1819 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1819 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1819 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1819 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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