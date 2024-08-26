1 грош 1819 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1819 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

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