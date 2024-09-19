Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1819 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1819 года IB Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1819 года IB Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1819 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
573 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
1413 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1819 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск