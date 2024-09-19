Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1819 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1819 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
573 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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