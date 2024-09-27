Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1819 года IB (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
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