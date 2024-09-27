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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1819 года IB (Польша, Царство Польское)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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