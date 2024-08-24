Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 19,506
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7300 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.
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Дата 14 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
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Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
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Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53
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Дата 9 июня 2020
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Дата 19 января 2020
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Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
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Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
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Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
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Дата 11 сентября 2018
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Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
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