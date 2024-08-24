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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1819 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1819 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,506

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7300 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5676 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4569 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - November 21, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - September 19, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Знак - November 17, 2017
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Знак - November 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1819 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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