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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1819 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1819 года IB - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1819 года IB - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 187,082

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1819 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
  • Имперская монета (1)
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Польша 3 гроша 1819 IB на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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