3 гроша 1819 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1819 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность AU (1) XF (4) VF (5) F (1) Сохранность (слабы) XF40 (1)