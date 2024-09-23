Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1819 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 187,082
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1819 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11250 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Numimarket (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (4)
- Wójcicki (2)
- Имперская монета (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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