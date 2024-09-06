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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1819 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1819 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1819 года IB "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1819 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
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  • Знак (1)
Польша 2 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1819 IB "Малая голова" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
14298 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1819 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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