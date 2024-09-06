Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1819 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1819 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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