2 злотых 1819 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1819 года "Малая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

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