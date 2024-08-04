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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1819 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1819 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,241,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Jean ELSEN - September 10, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 2 злотых 1819 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1819 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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