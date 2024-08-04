2 злотых 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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