Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1819 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,241,000
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1819 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность F
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
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